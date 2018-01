Klasse: Eden Hazard maakt jonge fan zielsgelukkig na knalprestatie

Eden Hazard zag gisteren echt álles tijdens zijn fenomenale prestatie tegen Brighton & Hove Albion. Geen gat in de concurrerende verdedigingslinie ging aan de Chelsea-ster onopgemerkt voorbij en ondertussen had hij zelfs oog voor een jonge fan in de tribunes. Die zat daar met een bordje om het shirt van Hazard te kunnen bemachtigen. De Rode Duivel ging na de match richting de knul en gaf hem zijn wedstrijdshirt. Tot uitzinnige vreugde bij de jongen en zijn vader.

A class act. pic.twitter.com/WjOzYHJkJv — Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 januari 2018