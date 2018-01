15-jarige schooljongen ‘hackt’ CIA vanuit zijn slaapkamer en doet zich voor als de grote baas

Kane Gamble was amper vijftien jaar oud toen hij erin slaagde toegang te krijgen tot ‘top secret’ documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst. Hij deed zich voor als de toenmalige CIA-directeur en later ook als de adjunct-directeur van de FBI. Hij moest er zelfs geen technologische kunstgrepen voor uithalen, enkele telefoontjes waren voldoende.

Hij is intussen 18, de Britse Kane Gamble, en wacht op zijn straf voor het onrechtmatig verschaffen van toegang tot beveiligde computers en het wijzigen van computermateriaal. Aanklachten waarvoor hij eerder al schuldig pleitte. Opvallend: geen hacking.

Gamble stichtte in 2015 de pro-Palestijnse ‘Crackas With Attitude’ groepering en slaagde erin zich voor te doen als de directeur van de CIA. Zo kreeg hij controle over de iPad van diens vrouw, kreeg toegang tot verschillende wachtwoorden, persoonlijke informatie, beveiligingsdetails, contactpersonen en enkele gevoelige documenten over operaties in Afghanistan en Irak.

Zijn andere slachtoffers waren de adjunct-directeur van de FBI Mark Giuliano, een hoge ambtenaar bij de Amerikaanse staatsveiligheid, Jeh Johnson, en James Clapper, de verantwoordelijke voor de inlichtingendiensten binnen het kabinet van president Obama.

“De groep wordt vaak incorrect een groep hackers genoemd”, aldus openbaar aanklager John Lloyd-Jones. “In feite gebruikten ze manipulatie om mensen, telefooncentrales of helpdesks, ertoe te brengen vertrouwelijke informatie vrij te geven.”

“Het begon allemaal toen ik me meer en meer begon te ergeren aan hoe corrupt en harteloos de Amerikaanse regering is, dus ik besloot er iets aan te doen”, zo vertelde Gamble een journalist in 2015. Niet alleen pestte hij zijn slachtoffers door porno op hun computers te downloaden en ze te bestoken met telefoontjes, hij lekte ook hun persoonlijke informatie en de gevoelige informatie waartoe hij toegang kreeg op Twitter en speelde ze door aan Wikileaks.

Acht maanden lang kon Gamble zijn gang gaan, tot het moment waarop hij zich toegang wist te verschaffen tot een beveiligde databank van het ministerie van Justitie. Die databank bevatte de gegevens van 20.000 FBI-werknemers. Zowel de FBI als de Amerikaanse geheime diensten waren zo bezorgd om dat materiaal dat ze meteen hun collega’s in het Verenigd Koninkrijk verwittigden die de jongen thuis arresteerden.