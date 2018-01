Mertens na match: “Heb hier geen woorden voor”

“Dit is ongelooflijk. Ik heb hier geen woorden voor”, verklaarde Elise Mertens (WTA 37) na haar kwalificatie voor de kwartfinales van de Australian Open. Ze versloeg in de achtste finales de Kroatische Petra Martic (WTA 81) in twee sets met 7-6 (7/5) en 7-5.

“Het was echt lastig”, vertelde de Belgische nummer 1, voor het eerst bij de laatste acht op een grandslamtoernooi. “Ik begon goed aan de wedstrijd, maar nadien ging ze opeens opmerkelijk goed serveren. Ik probeerde zoals altijd om agressief te tennissen, maar dat was niet evident. Het wedstrijdslot was opnieuw episch. Ik denk dat ik zenuwachtiger was dan in de wedstrijd tegen Cornet, er is toch een verschil tussen een achtste en een kwartfinale. Bij 5-4 kreeg ik het moeilijk om de wedstrijd uit te serveren. Bij 6-5 ging het gelukkig makkelijker. Ik ben zeer blij in de kwartfinales te staan. Alles wat nu komt, is bonus.”

Bij de laatste acht treft Mertens de winnares van het duel tussen de Tsjechische kwalificatiespeelster Denisa Allertova (WTA 130) en de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4), het vierde reekshoofd. “Allertova ontmoette ik nog niet eerder, ik weet niet hoe ze speelt. Van Svitolina verloor ik vorig jaar in de finale van het WTA-toernooi in Istanboel, maar dat was op gravel. Onlangs pakte ze nog de titel in Brisbane. Ze is het gewoon om op grote toernooien te spelen en ze brengt veel ballen terug. We zullen zien.”

Vriend en coach: “Elise was sterker in de rally”

“Ik hoop dat dit nog enkele dagen voortduurt”, lachte Robbe Ceyssens, coach en partner van Elise Mertens (WTA 37). Zij plaatste zich zondag ten koste van de Kroatische Petra Martic (WTA 81) voor de kwartfinales van de Australian Open.

Op de Margaret Court Arena stoomde Mertens meteen door naar 4-0, waarna het moeizamer ging. “De eerste vier spelletjes waren perfect. Daarna schrikte Elise een beetje van de opslag van Martic, denk ik”, aldus Ceyssens. “Bij momenten was dat frustrerend. Het alsof je speelt tegen Raonic of Karlovic bij de mannen. Ik voelde dat Elise sterker was in de rally.”

Bij 5-4 in de tweede set kon Mertens serveren voor de wedstrijd. Ze kreeg een matchbal, kon die niet verzilveren en zag haar opponente terugkomen tot 5-5. Ook twee dagen eerder, tegen de Française Alizé Cornet (WTA 42), wist ze de wedstrijd niet bij de eerste gelegenheid uit te spelen. “Nochtans hebben we het daarover gehad”, verklaarde Ceyssens. “Ik heb haar gezegd te proberen niet aan de score te denken, maar aan wat ze moet doen om het volgende punt te pakken. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb geprobeerd haar te helpen, door positief te blijven en haar te blijven aanmoedigen. Uiteindelijk is het haar gelukt. Een kwartfinale, dat is helemaal niet slecht. Het is zelfs fantastisch!”