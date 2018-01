Na de heisa bij H&M: beautymerk ligt onder vuur door ‘racistische’ nagellak

Het Italiaanse beautymerk Wycon, dat ook in België te koop is, heeft een nieuwe zwarte nagellak in het gamma. Zoals elk flesje, werd ook voor deze kleur een naam bedacht. Maar die is wel heel ongelukkig gekozen…

Bij het merk hebben ze een reeks pittige namen gekozen voor hun lakjes. Van ‘Dirty Talk tot ‘Lap Girl’: braaf klinken ze allesbehalve. Maar de zwarte nagellak met gelachtige structuur, nummer 30, wordt voorgesteld als ‘Thick as a Nigga’.

Volgens Forbes was de Italiaanse blogster Loretta Grace de eerste die de naam ontdekte en sindsdien laten velen via sociale media weten dat ze het merk voortaan zullen boycotten door er niets meer van te kopen. “In de 21e eeuw zijn we beter dan dat” en “Een nieuwe dag, een nieuw merk om te schrappen”, staat onder meer te lezen op Twitter.

Unacceptable for Wycon Cosmetics to have not issued an apology. "Wycon’s affair is the latest addition to the... https://t.co/O4CZwsPTMt — Questa Dolce Vita (@questadolcevita) 19 januari 2018

In the 21st century we are better than this. #notonmynails — Antonia B (@AntoniaB247) 19 januari 2018

Another day, another brand to cancel ?????? bye @wyconcosmetics you are so dumb pic.twitter.com/eC7TI0T0eV — Tia Taylor (@TiaTaylorITA) 18 januari 2018

Wycon heeft inmiddels al op de heisa gereageerd, maar bood geen verontschuldigingen aan. Het merk verdedigde de namen door te zeggen dat veel van hun producten verwijzen naar hiphopmuziek. Zo zit er ook een ‘Bootylicious’ en ‘Candy Shop’-lakje in de collectie. “Thick as a Nigga is een knipoog naar het nummer ‘Thick N****s and Anime Tiddies’ van DBangz. Ons merk is voor iedereen. “Niemand uitsluiten” is ons motto en we wilden niemand beledigen”, laten ze bij het label weten. Intussen zijn er op de officiële site van het merk wel geen namen meer te zien bij de lakjes. Ze worden enkel voorgesteld aan de hand van hun nummer.