Deze foto gaat de wereld rond: bejaarde man verloor alles in een brand… behalve zijn katje

Het is een beeld dat zich niet makkelijk laat vergeten, dat van de 83-jarige Ali Mese die na een allesverwoestende woningbrand zijn kitten tegen zich aan klemt. Toen hij zijn fornuis wilde aanmaken, morste de man benzine. De brand liet niets van zijn bezittingen over, alleen zijn kitten kon Ali nog redden van de vlammen.

De 83-jarige Ali Mese is afkomstig uit de Turkse provincie Bolu. Bij het aanmaken van zijn houtfornuis ging het afgelopen week dramatisch mis, waardoor de man nu alles kwijt is. Omdat zijn houtblokken nat waren, zag hij zich genoodzaakt het fornuis aan te maken met benzine. Die zorgde echter voor een ontploffing en brand die uiteindelijk zijn hele woning in de as legde.

Het waren de buren van Ali die de vlammen opmerkten en de hulpdiensten verwittigden, die konden Ali, zijn vrouw, zonen en kat nog redden, maar voor het huis was het te laat. De brandweer kreeg het vuur niet meer onder controle. Alle bezittingen van Ali, inclusief zijn 14 kippen, vielen ten prooi aan het vuur.

Al snel gingen op sociale media oproepen rond om geld in te zamelen voor de man en zijn familie. De Turkse overheid liet intussen echter weten dat er voor ‘oom Ali’ gezorgd zal worden. Zijn huis wordt opnieuw opgebouwd en de man wordt intussen opgevangen door de provincie Bolu.

