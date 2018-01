Nadal treft Cilic bij laatste acht, walk in the park voor Wozniacki

Rafael Nadal (ATP 1) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de Australian Open. Het Spaanse nummer één van de wereld had het niet onder de markt tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 26). Na bijna vier uur haalde zestienvoudig grandslamwinnaar Nadal het met 6-3, 6-7 (4/7), 6-3 en 6-3. Caroline Wozniacki plaatste zich na iets meer dan een uurtje tennissen tegen

Nadal, die het eerste grandslamtoernooi van het seizoen won in 2009, treft in de kwartfinales de Kroaat Marin Cilic (ATP 6). De winnaar van de US Open 2014 versloeg de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 11) in vier sets en na drie tiebreaks met 6-7 (2/7), 6-3, 7-6 (7/0) en 7-6 (7/3). De Kroaat, die zijn honderdste zege in een grandslamtoernooi boekte, bereikt voor de tweede keer de kwartfinales in Melbourne (na 2010).

Foto: AFP

Ook de Brit Kyle Edmund (ATP 49) heeft zijn ticket beet voor de laatste acht. Hij was met 6-7 (4/7), 7-5, 6-2 en 6-3 te sterk voor de Italiaan Andreas Seppi (ATP 76). Edmund neemt het in de volgende ronde op tegen ofwel de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 3) ofwel de Australiër Nick Kyrgios (ATP 17). Tot voor deze Australian Open was Edmunds beste resultaat op een grandslamtoernooi een achtste finale op de US Open in 2016.

Foto: Photo News

Simpele zege voor Wozniacki

De Deense Caroline Wozniacki had weinig moeite om zich te plaatsen voor de kwartfinale. In iets meer dan een uur ging de nummer twee van de wereld met 6-3 en 6-0 simpel voorbij Magdalena Rybarikova. In de kwartfinale speelt ze tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro, die de Estse Anett Kontaveit versloeg in drie sets (4-6,6-4 en 8-6).