Stoffel Vandoorne laat in een vraaggesprek met de RTBF optekenen dat de druk op het McLaren F1 team groot is voor het komende seizoen.

Er wordt veel verwacht van McLaren in 2018, dat beseft ook Stoffel Vandoorne. Met Renault zullen ze in Woking dezelfde motorleverancier hebben als Red Bull en de Oostenrijkse formatie wist vorig jaar drie races te winnen.

“De druk zal groot zijn omdat ons team veel overeenkomsten vertoont met Red Bull, die er vorig jaar in geslaagd zijn om races te winnen,” aldus Vandoorne. “Renault zelf heeft ook mooie resultaten geboekt. Dat brengt druk met zich mee maar dat is positief, dat hebben we nodig om vooruitgang te boeken.”

Op persoonlijk vlak zegt Vandoorne dat het voor hem belangrijk is om zijn raceweekends beter te kunnen indelen.

“Ik moet nog hard werken om erin te slagen van een raceweekend ‘te vervolledigen’ of met andere woorden de wagen beter begrijpen. De snelheid is er al maar als ik de rest ook op een rijtje kan zetten zal ik competitief zijn.”

“We hebben nog geen specifieke doelen gesteld voor komend seizoen. Voor mezelf is Fernando Alonso de referentie maar ik zal me toch vooral op mezelf en mijn rijstijl gaan concentreren. De resultaten van 2017 waren niet wat ik ervan verwacht had maar het was zeker geen verloren jaar, het heeft me sterker gemaakt voor komend seizoen,” besluit Vandoorne.

