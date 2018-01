PXL experimenteert met videolessen: aula verhuist naar de studeerkamer

Hasselt -

Hogeschool PXL in Hasselt experimenteert volop met afstandsonderwijs, waarbij studenten van thuis uit les kunnen volgen. Sinds dit academiejaar loopt er een pilootproject met videolessen binnen zes opleidingen. Tegen 2020 wil de PXL de studenten in alle opleidingen de mogelijkheid geven om een derde van de lessen van thuis uit te volgen.“Studenten op voorhand videolessen laten volgen, leidt tot betere resultaten omdat ze beter voorbereid naar de colleges komen, en er daar meer ruimte is voor diepgang”, zegt Wouter Hustinx, onderzoekshoofd onderwijsinnovatie bij de PXL. “Ook kan afstandsonderwijs het mobiliteitsprobleem mee helpen oplossen.”