Aanvallers gijzelen gasten in hotel in Kaboel: verwarring over daders, maar “actie afgelopen”

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zaterdagavond gewapende mannen binnengevallen in het luxueuze Intercontinental Hotel. Ze gijzelden het personeel en de gasten. Volgens de BBC kwamen daar zeker zeven personen bij om het leven. De officiële balans van de inlichtingendienst NDS staat momenteel op vijf. Er is danig wat verwarring over het lot van de gijzelaars en de aanvallers, maar volgens officiële bronnen zou de aanval “afgelopen” zijn.

Vier gewapende mannen vielen zaterdagavond het luxueuze hotel aan in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Ze drongen het gebouw binnen door de keuken, vertelt hotelmanager Ahmad Haris Nayab, die ongedeerd kon ontkomen. Eenmaal in het hotel, begonnen de aanvallers in het rond te schieten.

Het is nog niet duidelijk wat er zich binnen precies heeft afgespeeld. Volgens een Afghaanse functionaris bliezen drie daders zichzelf op, terwijl de vierde werd doodgeschoten, meldt de BBC. Andere bronnen beweren dat helikopters drie daders op het dak hebben doodgeschoten. Andere functionarissen melden dat alle aanvallers na een operatie van vier uur hoe dan ook gedood zijn.

De woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tegen het Franse persagentschap AFP gezegd dat er zeven dodelijke slachtoffers zijn gevallen, buiten de daders om. Het zouden allemaal Afghanen zijn. Er wordt gevreesd dat de dodentol nog oploopt, aangezien er sprake is van minstens acht gewonden.

NDS: “Vijf doden”

Het NDS bevestigt nu dat bij de aanval minstens vijf doden zijn omgekomen en dat in de loop van de nacht acht gewonden geëvacueerd konden worden. Lokale media, waaronder tv-zender Tolo, berichtten donderdagavond echter op basis van ooggetuigen al dat er minstens vijftien doden en gewonden zouden zijn gevallen.

Hoeveel gasten er nog in het hotel zitten, is niet duidelijk. Het is ook niet zeker of er internationale gasten aanwezig waren in het hotel. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerde op Twitter al een oproep om de ambassade te contacteren “indien u weet heeft van Amerikaanse burgers in het Inter-Continental Hotel”.

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook geen weet van Belgen in het hotel. De ambassade in het Pakistaanse Islamabad volgt de situatie wel op, luidt het.

Het Inter-Continental, dat op een heuvel ten westen van Kaboel ligt, was in 2011 ook al het doelwit van een vijf uur durende aanval. Talibanstrijders drongen er op 28 juni het hotel binnen met machinegeweren en bommen. Er vielen 21 doden, onder wie ook de negen aanvallers.