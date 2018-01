Maaseik klopt Roeselare opnieuw in klassieker, Leuven stunt in EuroMillions Volley League

Brussel - Een ijzersterk Noliko Maaseik heeft oververdiend de classico in eigen huis gewonnen. Grote uitblinker was Jolan Cox, die een gesel was voor de regerende landskampioen. Roeselare krijgt opnieuw een tik na het derde onderlinge verlies dit seizoen en heeft nog veel werk voor de bekerfinale. Noliko mocht een stevig feestje bouwen. Verder viel ook de stunt van Leuven op.

Een mooi gevulde Steengoed Arena was klaar voor de clash met rivaal Roeselare. Maaseik nam een blitzstart. Snel liep de thuisploeg 6-1 uit onder leiding van de sterk serverende Cox. Na de time-out stonden ervaren rotten Tuerlinckx en Verhanneman echter op en brachten hun team terug tot een puntje. Serverend ging Noliko nu enkele keren stevig de mist in. De sterke Blankenau vond richting het einde van de set echter Bruno en Rychlicki twee maal perfect, Cox killblockte Maaseik naar 20-17. Roeselare-coach Rousseaux vroeg tevergeefs een time-out aan. Tuerlinckx serveerde en Verhanneman klopte Roeselare weer tot op gelijke hoogte, maar een zeldzame opslagmisser van de bezoekers gaf Maaseik twee matchballen.

Die gaf Noliko zelf weg. Cox gaf er Maaseik nog twee, ook die werden weggewerkt door Tuerlinckx en co. Uiteindelijk was het Rychlicki die de thuisploeg na een triller de belangrijke openingsset bezorgde. Verdiend want Noliko was simpelweg beter (28-26). Ook in set twee startte Noliko het beste met een ace van Bruno en een killblock van Rychlicki op Tuerlinckx. Qua spel staken een messcherp Noliko en Cox er tot dusver opnieuw bovenuit (9-5).

Ook receptioneel stond het als een huis. En Roeselare, dat leek niet op toerental te komen. Enkel Tuerlinckx was levensgevaarlijk. Hij en Cox wisselden af met scoren. Halfweg kwam de regerende landskampioen er wel door (14-16). De ingevallen spelverdeler Depovere liet zijn ploeg beter spelen, Roeselare kreeg nieuwe energie. De ijzersterke Cox hield Maaseik echter in de running. Ook nu kregen we een triller. Verhanneman creëerde een setbal, Rychlicki werkte hem weg. Het tandem Blankenau-Tammemaa killblockte opnieuw prima, maar Tuerlinckx sloeg even later een nieuwe setbal slim op het blok: 1-1.



Afstraffing

In set drie ging het gelijk op. Bijna halfweg mocht Maan voor het eerst opdraven, in de plaats van Bruno. De vurige captain antwoorde prima op zijn beperkte speelkansen de laatste weken. Cox killblockte en smashte even later 20-16 op het bord. In het hevige slot, waarin de scheidsrechter onder vuur kwam en Maan onnodig geel kreeg, was Blankenau belangrijk, maar wat was de Maaseikse opposite Cox fantastisch. Wat heeft Noliko een aankoop gedaan met de Belg. Hij knalde de thuisploeg op 2-1. Superlatieven tekort voor wat hij weer presteerde. Van vermoeidheid van de Poolse trip was totaal geen sprake.

Ook Maan scoorde in set vier erg vlotjes voor een met vertrouwen spelend Maaseik (7-5). Cox vond nog regelmatig de lijn, Rychlicki bleef hameren en Blankenau haalde met regelmatig listig scoren op de tweede toets één van de specialiteiten van het huis boven. De prima Tuerlinckx hield Roeselare even in het spoor, maar hun veer was gebroken. Sterke Maan en co stoomden door naar de derde zege op rij tegen hun grote rivaal dit seizoen. Noliko staat mee op kop, met een match minder. Roeselare heeft nog veel werk voor de bekerfinale willen ze dit Maaseik, dat een nieuwe boost kreeg, afstoppen.



Setstanden: 28-26, 25-27, 25-21, 25-19.

Maaseik: Blankenau, Rychlicki, Tammemaa, Bruno, Cox, Mijatovic, libero: Dronkers, Gevert, Maan.

Roeselare: Trinidad De Haro, Tuerlinckx, Coolman, Verhanneman, Van De Velde, Kindt, libero: Dejonckheere, Depovere, Van Hirtum.

Leuven stunt

Haasrode Leuven klopte in eigen zaal eerder Menen en startte ook voortreffelijk tegen nummer vier Aalst. In een mum van tijd liepen de Leuvenaren uit tot 2-0, Aalst pakte nog wel een punt maar in een bloedstollende tiebreak liet de thuisploeg terug van zich spreken (25-23, 25-15, 14-25, 14-25, 15-13). Wim Tormans (22 punten) werd topscorer.

Menen kroop door het oog van de naald na een vroege achterstand tegen sterke bezoekers. Zonder topscorer Winkelmuller moest de nummer drie toch even zoeken. Uiteindelijk zorgde Vercruysse (21 punten) ervoor dat de drie punten toch in Menen bleven (23-25, 25-21, 26-24, 25-22).

Guibertin won dan weer bij hekkensluiter Amigos Zoersel, maar ook hier waren de verschillen klein (25-27, 25-22, 22-25, 16-25). Blondeel (20 punten) werd topscorer, voor de bezoekers zorgden Wojcik en Urnaut voor 19 punten.

Maaseik komt zo naast Roeselare op kop met 33 punten, maar speelde een wedstrijd minder. Aalst ziet de top drie verder weglopen na de vijfde nederlaag van het seizoen. Haasrode Leuven sluipt een puntje korter bij de Oost-Vlamingen.