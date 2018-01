Nicky Degrendele sprint naar brons op WB baanwielrennen in Minsk

Nicky Degrendele heeft zaterdag de bronzen medaille veroverd in het sprintnummer van de vijfde wereldbekermanche baanwielrennen in het Wit-Russische Minsk.

De 21-jarige Degrendele verloor in de halve finales beide sprints van de Duitse Pauline Grabosch, die in de finale de gouden medaille zou veroveren. In de strijd om het brons veegde onze landgenote de vloer aan met de Nederlandse Laurine van Riessen.

Zondag staat Degrendele nog aan de start van de keirin. Ze is de enige Belgische deelneemster in Minsk.