OPINIE. Waarom Aline (4) niet meer elke dag naar school kan gaan

Ze slaagt er niet altijd in om nog deftig te praten. Als ze overstresst is, brabbelt ze als een baby. Elke ochtend is het een lange lijdensweg voor haar ouders om Aline naar school te krijgen. Sinds dit schooljaar viel de begeleiding op school weg en werden de prikkels en het gebrek aan ondersteuning Aline echt te veel.