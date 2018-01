“Overheden moeten 15 miljard euro zuiniger werken” Patrick Dewael & Lode Vereeck

Brussel -

De ene bewees onlangs met zijn harde uithaal naar twitterende Theo opnieuw dat hij qua inhoud en stijl een van de beste debaters van het land is. De andere blaakt van ambitie om vanaf 2019 opnieuw het beste parlementslid te worden in een assemblee die er toe doet. In afwachting hebben de Open Vld’ers Patrick Dewael en Lode Vereeck een duidelijk plan waar het met dit land naartoe moet. “Naast een sociale vlaktaks van 30 procent moeten onze overheden de shift maken naar duurzame investeringen. Om dit te financieren moeten ze samen 15 miljard euro zuiniger werken. Wij hebben daarvoor zes voorstellen klaar. Het sluitstuk is een grondwettelijke verankering van het overheidsbeslag onder de 50 procent. Wie die drempel passeert, zit eigenlijk bij het communisme, in een staatseconomie ”, zeggen de twee liberalen. Ter info: het overheidsbeslag bedraagt vandaag bijna 53 procent.