Kortrijk bijt tanden stuk op Oostende: Kustboys beginnen 2018 met zege in West-Vlaamse derby

Na vier overwinningen op rij in beker en competitie stopte KV Oostende gisteren de zegereeks van KV Kortrijk. Vroege goals van de verdedigers Tomasevic en Lombaerts zetten KVO al vroeg op 2-0 maar topscorer Chevalier bracht Kortrijk nog voor de rust weer in de match. Oostende hield stand en deed een goede zaak in de degradatiestrijd want het komt nu op 1 punt van Kortrijk.

Een verrassende keuze van Adnan Custovic: Mathias Bossaerts startte centraal achterin. Het was een eeuwigheid geleden dat de gewezen speler van Anderlecht en Manchester City nog had gespeeld. Op een gegeven moment was zelfs sprake van een depressie maar gisteren was daar nog weinig van te merken. Bossaerts had met Nicolas Lombaerts (Milic en Bjelica waren onbeschikbaar) wel een ervaren begeleider aan zijn zijde maar begon toch nerveus. Gelukkig reageerde Dutoit alert op een knullig terugspeelballetje. KV Kortrijk zette de eerste vijf minuten meteen druk maar Oostende overleefde die storm. Aan zee zijn ze dan ook wel wat gewend op dat vlak.

Foto: BELGA

Primeurs

De eerste kans was meteen raak voor Oostende. Banda trapte de hoekschop perfect en de ingelopen Tomasevic kopte binnen. Zijn eerste goal voor KVO en dan ook nog tegen zijn gewezen ploeg. Er sneuvelden nog statistieken. En snel zelfs. Ook Nicolas Lombaerts scoorde gisteren zijn eerste goal in Oostendse dienst. Weer op een hoekschop, de bal bleef hangen in de zone voor Kaminski en Lombaerts zag en vond het gat: 2-0 en het had ook 3-0 kunnen zijn maar de bal van Musona belandde op de dwarslat. Een droomstart dus voor ’t weireldploegsje’.

De kopman was overigens op post en twitterde er als vanouds op los. “Nooit op uw gemak hier 2-1 #KVOKVK” bijvoorbeeld. Na een dikke 40 minuten was dat nadat ze achterin wat slordig werden bij Oostende en wie anders dan Teddy Chevalier het aangevertje van Ouali in het dak van het doel knalde.

Foto: BELGA

Terugkeer Berrier

Na de rust ging een gretig Kortrijk meteen op zoek naar de gelijkmaker. Ajagun zag dat helemaal zitten maar had pech dat Lombaerts zijn bal op de lijn redde en zijn tweede poging tikte Dutoit over. Omdat Banda in het laatste kwartier aan het verzuipen was op het Oostendse middenveld, had Custovic ondertussen Franck Berrier ingebracht. Ook voor de Fransman was het drie maanden geleden want medio october vorig jaar was Berrier naar de B-kern gevlogen.

Bij beide ploegen was de frisheid van de eerste helft wat weg. Na het uur vond KVO de derde adem echter terug. Canesin probeerde hert van ver en Kaminski hield de kerels recht op weer een kopbal van Tomasevic . Oostende liet de kans liggen om zichzelf te verlossen. Gano en Jali liepen mekaar in de weg zodat het slotkwartier spannend bleef. Zeker tegen Kortrijk niet zo slim want eind december scoorde de Veekaa zowel op Genk als thuis tegen Standard telkens nog in de toegevoegde tijd. Gisteren lukte dat echter niet. De Boeck probeerde het nog met de teruggehaalde toren Papazoglou, maar Coucke kon twitteren dat zijn eerste kindje de storm had overleefd.