Spoedprocedure binnenkort mogelijk bij huurgeschillen

Brussel -

Binnenkort kunnen zowel huurders als verhuurders voor een dringend geschil een kort geding aanspannen bij de vrederechter. “Dat is ingeschreven in de nieuwe huurwet waarover we een dezer dagen advies krijgen van de Raad van State”, zegt Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA). “Soms is het nodig dat een rechter in enkele dagen een vonnis kan uitspreken.”