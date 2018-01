Burgemeester legt Afrikaans feest stil: “Uiterst onhygiënisch”

“In dat gebouw mag enkel winkel gehouden worden, het is geen feestzaal. Wij hebben ingegrepen om rampen te voorkomen.” Aalsters burgemeester Christoph D’Haese heeft zaterdagnamiddag een Afrikaans feest in een oude Lidl aan de Brusselsesteenweg in Aalst zonder pardon onderbroken. De uitbaatster had geen exploitatievergunning, het gebouw is niet gekeurd. Driehonderd aanwezigen moesten het pand onder politiebegeleiding verlaten, dat verliep uiteindelijk zonder problemen.

“Wij hebben die vrouw op 1 december op rechtsgeldige wijze een exploitatieverbod - voor meer dan 49 personen - overhandigd. Het gebouw is niet gekeurd en helemaal niet conform de wetgeving. Er zijn amper toiletten en de hygiëne laat te wensen over. De uitbaatster wist dat er geen feesten gehouden mochten worden, maar trekt zich daar niets van aan”, aldus D’Haese.

Maar dat verbod van de gemeente hielp niet. Buurtbewoners lieten de burgemeester zaterdag weten dat er in het bewuste gebouw opnieuw een feest aan de gang was en dat een massa auto’s de straat blokkeerden. Hét sein voor de Aalsterse burgemeester om in te grijpen.

“Er lopen elke week klachten binnen van buren. De maat was vol, ik heb de politie gecontacteerd en ben samen met de korpschef ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen.”

Wat hij in en rondom de zaal aantrof, noemt D’Haese volstrekt onaanvaardbare toestanden. “Verkeerd geparkeerde wagens, een uiterst onhygiënische situatie met amper toiletten binnen en een enorme massa volk. Als daar iets misloopt, gebeuren er ongelukken. Er zijn daar zelfs amper nooduitgangen.”

D’Haese besloot in samenspraak met de politie de zaal te ontruimen. De agenten van de lokale politie Aalst kregen bijstand van de federale reserve, de uittocht verliep gelukkig heel rustig. “Er is geen geweld aan te pas gekomen. Wij hebben met die mensen gesproken, zij hebben de zaal rustig verlaten. Ik denk dat veel mensen er zich ook niet op hun gemak voelden. Een dame zei me bij het naar buiten lopen: vous avez raison, monsieur.”

Anderhalf uur na de interventie was het gebouw volledig leeg. Er werd niemand gearresteerd, de politie maakte wel een PV op voor de uitbaatster.

De 300 feestvierders kwamen lang niet allemaal uit Aalst. “Velen van hen kwamen uit het Brusselse.”