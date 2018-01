Loena Hendrickx pakt knappe 5e plaats op EK kunstschaatsen in Moskou met persoonlijk record

Loena Hendrickx is zaterdag op een knappe vijfde plaats geëindigd bij de vrouwen op het EK kunstschaatsen in de Russische hoofdstad Moskou.

De amper achttienjarige zus van Jorik Hendrickx, die eveneens getraind wordt door Carine Herrygers, zette in een volgepakte Megasport Arena in de vrije kür een persoonlijk record van 121.78 op de tabellen, de op vier na beste prestatie. Op het EK van vorig jaar was ze goed voor 117.30, wat haar toen een zevende plaats opleverde in de eindstand. Dit jaar klokte ze in de Russische hoofdstad af op een totaal van 176.91, eveneens een persoonlijk record. Haar vorige beste prestatie kwam er in maart van vorig jaar. Toen liet ze op het WK in Helsinki 172.82 noteren, goed voor een vijftiende stek.

Foto: EPA-EFE

In Moskou ging het goud naar de vijftienjarige Russin Alina Zagitova, die voor eigen publiek een persoonlijk record van 238.24 neerzette en het zo haalde van haar landgenote Evgenia Medvedeva (232.86). Het brons was voor de Italiaanse Carolina Kostner (204.25). De Russin Maria Sotskova troefde met 200.81 punten Hendrickx af in de strijd om de vierde plaats. Zagitova, Russisch kampioene en wereldkampioene bij de junioren, reist komende maand als topfavoriete voor goud af naar de Olympische Winterspelen, al zal ze in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de zege niet cadeau krijgen van Medvedeva, tweevoudig wereldkampioene en voormalig Europees kampioene, die ongetwijfeld uit is op eerherstel. Medvedeva moest in Moskou in haar eerste wedstrijd na haar voetbreuk voor het eerst in meer dan twee jaar vrede nemen met zilver. Naast het Russische duo wordt het in Zuid-Korea in de strijd om de medailles ook uitkijken naar de Canadese kunstschaatssters Kaetlyn Osmond en Gabrielle Daleman, en het Japanse duo Satoko Miyahara en Kaori Sakamoto.

Loena Hendrickx was al zeker van kwalificatie voor de Spelen en kan met een gerust gemoed naar Pyeongchang afreizen, in tegenstelling tot haar broer Jorik. Hij stelde vrijdag teleur met een tiende plaats in de eindstand. Hij kwam in de vrije kür twee keer ten val en was zichtbaar ontgoocheld na zijn schaatssessie.

Foto: EPA-EFE