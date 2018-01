Lecluyse wint 100m schoolslag op Flanders Swimming Cup, Croenen triomfeert in 400m vrij

Antwerpen - Fanny Lecluyse en Louis Croenen mochten zaterdag vieren op de eerste dag van de Flanders Swimming Cup (groot bad) in Antwerpen. Lecluyse won de 100m schoolslag in 1:08.01. Daarmee bleef ze vier honderdsten boven de limiet voor het EK in het Schotse Glasgow (3-9 augustus). Louis Croenen verpulverde met een chrono van 3:56.65 op de 400m vrije slag zijn persoonlijk record (3:58.35), gezwommen in 2010.

Op de 400m vrij werd Noah Martens derde in 3:59.16. In Antwerpen wisten nog andere Belgen zich te verzekeren van een podiumplaats. Lorenz Weiremans eindigde op de 200m vrij op de tweede plek in 1:51.55, achter Danas Rapsys (1:45.35) uit Litouwen. Emmanuel Vanluchene (2:04.62) tikte als tweede aan in de 200m wissel, de zege ging naar de Hongaar David Verraszto (2:03.45).

Basten Caerts stond op de laagste podiumtrede van de 50m school. Met 27.88 bleef hij 20 honderdsten boven zijn Belgisch record (27.68) en 27 honderdsten boven het EK-minimum (27.61). De Nederlander Arno Kamminga zegevierde in 27.40.

Bij de vrouwen werd Kimberly Buys tweede op de 50m vlinder in 26.55, achter de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.82). Buys was acht honderdsten te traag om zich te plaatsen voor het EK (limiet: 26.47). Kromowidjojo won ook de 100m vrij (53.74), waarin Buys (56.89) op de zevende plaats eindigde.