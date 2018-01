Judoka Roxane Taeymans verovert zilveren medaille in Tunis

Judoka Roxane Taeymans heeft zaterdag in Tunis op de eerste Grand Prix van het jaar een zilveren medaille behaald in de categorie tot 70 kg. De 26-jarige Taeymans, 28e van de wereld in haar klasse, verloor in de finale van Kim Polling (IJF 12). De eveneens 26 jaar oude Nederlandse haalde het met ippon na 1:29. Polling pakte brons op het WK van 2013 en veroverde de Europese titel in 2013, 2014 en 2015.

De Antwerpse was de meest aanvallende judoka in de finale, maar al na vijftien seconden werd ze efficiënt gecounterd door Polling, die met waza-ari op voorsprong kwam. Taeymans bleef aanvallen, toch kon Polling na 1:29 bij haar eerste echte aanval meteen de beslissende ippon scoren.

Polling was drie jaar lang nummer één van de wereld, na de Olympische Spelen van Rio laste ze een pauze in. Eind vorig jaar maakte Polling haar comeback, in november pakte ze al goud op de Grand Prix van Den Haag.

Taeymans was vrij in de eerste ronde. Een ronde verder klopte ze de Britse Katie Jemima Yeats-Brown (IJF 71), om in de kwartfinales de scalp van de Afrikaanse kampioene Assmaa Niang (IJF 13) uit Marokko te pakken.

De Europese kampioene bij de U23 in 2013 plaatste zich voor de finale door de Oostenrijkse Michaela Polleres (IJF 24), de Europese vicekampioene bij de beloften, uit te schakelen.

Lola Mansour (IJF 37), die eveneens in actie kwam in de klasse tot 70 kg, verloor in de eerste ronde van de Tunesische Asma Rebai (geen ranking).

Bij de mannen strandde Sami Chouchi (IJF 64) in de categorie tot 81 kg in de tweede ronde. Hij ging onderuit tegen de Australiër Eoin Coughlan (IJF 26). In de eerste ronde toonde Chouchi zich de betere tegen de Tunesiër Amen Khattab (geen ranking).

Vrijdag eindigde Jorre Verstraeten op de zevende plaats in de -60 kg. Mina Libeer (-57 kg), Kenneth Van Gansbeke en Gourgen Aleksanyan (-66 kg) gingen er bij hun eerste kamp uit.