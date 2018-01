Storm verwoest school in Gruitrode: “Teruggegaan met leerlingen om alles beter te kunnen plaatsen”

Meeuwen-Gruitrode -

“Wie is er hier nog een schrift, boek of pen kwijt?”, vraagt meester Jozef. Overal gaan de handen de lucht in. “Ik vind mijn markeerstiften ook nergens”, roept er nog eentje. De rust is teruggekeerd bij de kinderen van basisschool Royke in Gruitrode, maar van een normale lesdag was ook vrijdag nog geen sprake. De leerlingen trokken in de ochtend samen met hun leerkrachten naar wat vóór donderdag 10.30 uur nog gewoon hun klaslokalen waren. Vandaag is het een ruïne, verwoest door een beukende wind.