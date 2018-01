F1-legende Stirling Moss trekt zich omwille van ziekte terug uit het publieke leven

Autosportlegende Sir Stirling Moss heeft beslist dat hij zich ten gevolge van een zware ziekte zal terugtrekken uit het publieke leven.

De 88-jarige Moss bracht vorig jaar 134 dagen door in een ziekenhuis in Singapore met een infectie op de luchtwegen die hij opliep tijdens een vakantie.

Op de officiële website van de zestienvoudige GP-winnaar kondigt zijn zoon Elliot het afscheid van zijn vader van het openbare leven aan.

“Aan alle vrienden en fans, die deze website gebruiken om op de hoogte te blijven, wil mijn vader meedelen dat hij ze zal sluiten.”

“Ten gevolge van de infectie die hij einde 2016 opliep en het trage, moeizame herstel dat daarop volgde heeft hij beslist dat het op 88-jarige leeftijd het juiste moment is voor deze onvermoeibare man om met pensioen te gaan. Zo kunnen hij en mijn moeder Susie nog genieten van hun welverdiende rust en wat meer tijd doorbrengen met de familie.”

“De hele Moss-familie wil iedereen bedanken voor de steun en liefde gedurende al die jaren en we wensen jullie een voorspoedig 2018 toe.”

Moss heeft tijdens zijn actieve carrière veel races gewonnen in verschillende raceklassen, waaronder bijvoorbeeld de legendarische ‘Mille Miglia’ in 1955.

Grote afwezige in zijn palmares is een wereldtitel in de Formule 1. Hij werd vier keer tweede in het kampioenschap en wordt beschouwd als de beste F1-rijder die nooit een wereldtitel won.

