Chaos bij wegversmalling: autobestuurder brengt wielrensters ten val en pleegt vluchtmisdrijf

Zaterdagochtend is een groep renners nabij Bekkevoort ten val gekomen. “De rensters waren al drie kwart door de wegversmalling toen die wagen er ook doorreed. Ze hebben hard moeten remmen en er zijn zes rensters gevallen. Eén van hen moest naar het ziekenhuis”, aldus een trainer van het team. Na het incident is de bestuurder gewoon weggereden.

Het ongeval zou zich voor hebben gedaan op de Tiensebaan. De nieuwelingen en junioren van een wielerteam uit Glabbeek bezig aan hun wekelijkse groepstraining. Amper twee kilometer na de start, ter hoogte van een wegversmalling reed een wagen samen met de groep renners door een wegversmalling. Het is alsnog niet duidelijk wie er voorrang had.

Door de manoeuvres moest de groep renners bruusk remmen. Daarbij kwamen zes van hen te val. Eén van hen ging over de kop en smakte tegen de grond.

“Die wagen is gewoon doorgereden. Gelukkig kon iemand die achter de wagen rijdt noteren dat het een zwarte Citroën C3 was”, aldus nog de trainer. De renster die over de kop ging, is naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen. “Ze heeft wel wat pijn”, aldus een trainer van het team. “Ze heeft last aan haar ribben en schouder. Er is net een scan gemaakt van haar lever om te zien of daar iets aan is.”

“We hebben al telefonisch contact gehad met de politie, maar we moeten nog langsgaan om de verklaring af te leggen”, aldus nog de trainer.