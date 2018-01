Autosalon blijft zaterdag uur langer open

Wegens de grote belangstelling van het publiek blijft het Autosalon zaterdag een uur langer open, tot 20.00 uur. Dat heeft organisator Febiac aangekondigd. Zondag, de laatste dag van het Autosalon, zijn de deuren op Brussels Expo open van 11 tot 19.00 uur.

Het 96ste Autosalon is sinds vrijdag 12 januari geopend voor het publiek. Tot aan het laatste weekend brachten al 426.353 mensen een bezoek aan de auto- en motorbeurs.

In 2017, toen de bedrijfsvoertuigen in de kijker stonden, bezochten 437.112 mensen het Autosalon. Dat was een record voor het “kleine” salon. Tijdens de vorige editie van het “grote” salon, in 2016, kwamen ongeveer 555.000 mensen een kijkje nemen naar de tentoongestelde personenwagens en motoren. Dat cijfer betekende een daling met 4 procent van de bezoekerscijfers in vergelijking met het vorige grote salon in 2014.