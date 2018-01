Paris Hilton poseert halfnaakt op Instagram om symbolische reden

De Amerikaanse hotelerfgename Paris Hilton (36) stapt binnenkort in het huwelijksbootje met acteur Chris Zylka (32). Om aan te duiden dat iemand op trouwen staat, wordt in het Engels vaak de term ‘tie the knot’ gebruikt en die neemt de blondine wel heel letterlijk op Instagram.

Vrijdag plaatste Paris Hilton een opvallende foto op haar Instagram. Daarop draagt ze een weinig verhullende creatie met touwtjes. Die moeten het ontwerp vooraan op zijn plaats houden. De achterkant van haar lichaam is volledig naakt.

Ready to #TieTheKnot ?? Een bericht gedeeld door Paris Hilton (@parishilton) op 19 Jan 2018 om 5:02 (PST)

Het kiekje voor Paper Magazine dateert uit 2015, maar Hilton toont het nu aan de wereld omdat het volgens haar perfect past bij het hele ‘tie the knot’-gegeven. De term is gebaseerd op een Keltische traditie waarbij de handen van de bruid en bruidegom aan elkaar werden genoopt tijdens de ceremonie. “Ik ben er klaar voor”, schrijft de ster nog bij het kiekje.