Wereldberoemde Franse driesterrenchef Paul Bocuse (91) overleden

De beroemde driesterrenchef Paul Bocuse is niet meer, dat meldt Gérard Collomb, de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De sterrenchef is vannacht in zijn slaap overleden, hij werd 91 jaar. Bocuse is bekend van zijn driesterrenzaak ‘L’Auberge Du Pont de Collonges’ en vanwege zijn wereldberoemde ‘soupe au truffe’, een gerecht dat hij maakte voor de Franse president Valéry Giscard d’Estaing.

“Paul Bocuse is overleden, de Gastronomie (sic.) is in rouw.” Minister Collomb schuwt de gewichtige termen niet. “Monsier Paul, dat is Frankrijk. Eenvoud en vrijgevigheid. Excellentie en art de vivre. De paus der gastronomen heeft ons verlaten.”

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018

Bocuse was een culinair zwaargewicht dat tegen de Franse stroom inzwom. Zonder ‘la vielle cuisine Française’ volledig overboord te gooien was Bocuse een prominent figuur in de zogenaamde ‘Nouvelle Cuisine ’. De term werd volgens hem voor het eerst gebruikt door Henri Gault. Die ‘nieuwe keuken’ legde de nadruk op versheid en absolute topkwaliteit van de gebruikte ingrediënten, in tegenstelling tot de klassiek Franse keuken die veelal zwaar, rijk en vet is.

De Fransen droegen dit monument op handen en noemden hem vaak “de keizer van de Franse keuken”. Die status vertaalde zich in de vele prijzen en laureaten die Bocuse gewonnen heeft. Sinds 1965 is hij onafgebroken bekroond geweest met drie michelinsterren, door Gault&Millau werd hij bekroond tot “kok van de eeuw”. Voor zijn culinaire kunnen kreeg Bocuse de eretitel van ‘Commandeur de la Legion d’Honneur’.

Beroemde gerechten

Een absolute Bocuse-klassieker is de ‘poularde demi-deuil’, een bereiding van kip in bouillon. De finesse van dit gerecht is dat je onder het vel van de kip schijfjes verse truffel rangeert en de kip een dag op voorhand ‘marineert’ in de bouillon. Een dag later pocheer je de kip met de groentjes in de bouillon. Een andere onsterfelijke klassieker is de befaamde ‘soupe a la truffe’. Dit gerecht bedacht Bocuse voor het diner, ter ere van zijn Legion d’HOnneur. De toenmalige Franse president, Valery Giscard d’Estaing, was zo’n liefhebber van het gerecht dat Bocuse het gerecht prompt “la Soupe VGE” noemde (naar de initialen van de president) doopte. De soep VGE is een consommé van truffel met een dakje van bladerdeeg.

Paul Bocuse werd 91 en is overleden in zijn befaamde ‘Auberge du Pont de Collonges’. De sterrenchef had parkinson en leed al een tijdje aan hartkwalen.

“Dat onze chefs, in Lyon (waar één van zijn restaurants gelegen is nvdr.) en in de hele wereld, nog lang de vruchten mogen plukken van zijn passie”, aldus nog Minister Collomb.