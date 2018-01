Kim Kardashian schrijft over draagmoederschap: “Ik had het moeilijk”

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian is zopas voor de derde keer mama geworden. Na twee zwangerschappen was het voor Kim zelf echter te riskant om opnieuw in verwachting te zijn wegens mogelijke complicaties. Zij en haar man Kanye West deden beroep op een draagmoeder, maar de voorbije negen maanden waren niet altijd even makkelijk.

In een nieuwe post op haar (betalende) website treedt Kim Kardashian in detail over het draagmoederschap. Ze onthult dat ze met Kanye naar een agentschap ging om een draagmoeder te vinden. “Ik had nooit gedacht dat we zoiets zouden meemaken, maar het agentschap was zo behulpzaam en stelde me tijdens het hele proces op mijn gemak. Mijn man en ik zijn zo gezegend dat we de meest fantastische draagmoeder hebben gevonden. Onze relatie met haar zit helemaal goed en we hebben haar de voorbije maanden volledig vertrouwd”, staat er.

Schaduwkant

Ondanks alle vreugde, kende het draagmoederschap ook een schaduwkant. “Het is niet de makkelijkste optie om voor deze methode te kiezen. Mensen gaan er vaak van uit dat het ideaal is omdat je zelf niet door de fysieke veranderingen, pijn of complicaties bij de bevalling moet. Maar ik vond het zo moeilijk om mijn eigen kind niet te dragen, zeker omdat ik wél zwanger ben geweest van North en Saint.”, geeft ze toe. Ondanks het vaak ‘lege’ gevoel, voelde ze zich wel meteen verbonden toen haar tweede dochter Chicago ter wereld kwam. “Alsof ze de hele tijd bij ons was”, staat er nog te lezen.