Thibaut Courtois out na trap op enkel, Batshuayi krijgt eerste basisstek in vier maanden

Rode Duivel Thibaut Courtois moet geblesseerd afhaken bij Chelsea voor de competitiematch tegen Brighton & Hove Albion. De doelman kreeg op training een trap op de enkel en de hinder zou zodanig groot zijn dat tweede doelman Caballero zijn plek moet innemen. Volgens de eerste berichten zou de ernst van de blessure wel meevallen, “maar we gaan het de volgende dagen goed opvolgen”, klinkt het bij de Londense club. Voorin keert Michy Batshuayi voor het eerst in vier maanden terug in de basis.

Over de ernst van de enkelblessure bij Courtois is nog geen informatie vrijgegeven. Maar de enkel van de Belgische nummer één in doel en sterkhouder bij Chelsea is wel te zwaar gehavend om in actie te komen tegen Brighton & Hove Albion. “De komende dagen zal hij worden gemonitord”, klinkt het bij Chelsea. Of de match van woensdag tegen Arsenal in het gedrang komt, is nog niet geweten.

Wel van de partij is Michy Batshuayi. Chelsea-coach Antonio Conte haalt de Rode Duivel van de bank om de geschorste Alvaro Morata te vervangen. Voor Batsman is het zijn eerste basisplek bij de The Blues sinds de 2-1 nederlaag op Crystal Palace op .. 14 oktober. Nieuwe aanwinst Ross Barkley start op de bank.