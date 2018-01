Dus daarom zit het haar van Kate Middleton altijd perfect

Voor de Britse Kate Middleton geen nonchalant dotje zoals haar schoonzus in spe Meghan Markle. Haar lokken zijn altijd keurig opgestoken en geen lokje valt spontaan uit het kapsel. Hoe dat kan? Het antwoord vind je misschien in de badkamerkast van je grootmoeder...

De hertogin vertrouwt namelijk altijd op een bruin haarnetje. Haar dotje of ander opsteekkapsel wordt op deze manier in toom gehouden en oogt altijd verzorgd. Het accessoire valt niet op vanop afstand en zelfs van dichtbij valt het nauwelijks te bespeuren omdat het zo fijn is en de draadjes dezelfde kleur hebben als Kate haar coupe.

Foto: ISOPIX

Hoe ha je te werk? Klaar met opsteken, span dan een bruin netje over de dot. Eventueel eigenzinnige haartjes, kan je met een schuivertje aan het onopvallende netje vastmaken zodat het resultaat er helemaal glad uitziet. Geen haarnetje gevonden bij je oma? Bij de Nederlandse keten Kruidvat kan je een setje van twee kopen voor iets meer dan een euro.