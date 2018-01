FBI geeft nieuwe beelden vrij van hotelkamer schutter Las Vegas

De FBI heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de hotelkamer van Stephen Paddock. Op 1 oktober opende hij het vuur op een massa festivalgangers in Las Vegas. Daarbij vielen 58 doden. Ook hebben de onderzoekers kinderporno gevonden op de computer van de schutter. Naar zijn motief is het nog steeds gissen.

De schietpartij van Las Vegas is de dodelijkste massaschietpartij in de recente geschiedenis van de VS. In totaal vielen er 58 doden en ruim 500 gewonden. In totaal vuurde hij meer dan 1.000 kogels. In zijn kamer trof de politie nog veel meer ongebruikte munitie, zo’n 4.000 stuks. Op zijn computer stond kinderporno.

Op de nieuwe foto’s is te zien hoe Paddock zijn aanslag minutieus voorbereid had. Zo verstopte hij een camera onder een bord op een trolley in de gang. Aan de deur van zijn hotelkamer had hij nog een camera geplaatst. Ook is te zien hoe de kamer werkelijk volgestouwd was met grof geschut. In totaal had hij 23 automatische wapens. Overigens had Paddock onderzoek gedaan naar de werking en tactieken van SWAT-teams. Dat zijn speciale eenheden van de politie die zich voornamelijk specialiseren in gewapende invallen en heel snelle interventies.

Het Route 91 Harvest music festival was mogelijk niet zijn enige doelwit. Paddock maakte foto’s van verschillende locaties en nog volgens de onderzoekers zou hij ook het beroemde strand van Santa-Monica in gedachte hebben gehad.

Op het kijkgat van de deur monteerde Paddock een camera. Foto: FBI

De camera in de gang zat verstopt onder een bord op een trolley. Foto: FBI

De vloer was bezaaid met lege hulzen. Foto: AP

In de suite troffen speurders ook ‘explosieve munitie’ aan. Dat is munitie die ontploft zodra deze het doel raakt. Foto: AP

De wagen van Paddock. Foto: AP

Intussen is het nog altijd gissen naar zijn motief. Zijn vriendin zal waarschijnlijk niet vervolgd worden, de FBI is van overtuiging dat hij alleen handelde en dat hij niet geholpen werd. Ook zou hij geen banden hebben met internationaal terrorisme.