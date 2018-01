Vader van twaalf gefolterde kinderen ‘ontvoerde’ zijn vrouw van op school toen ze zestien jaar oud was

Stilaan komen er meer details aan het licht over het Californische koppel dat hun kinderen jarenlang gevangen hield en folterde. Zo vertellen familieleden nu dat David Turpin (57) zijn huidige vrouw Louise (49) ontvoerde toen ze zestien jaar oud was, in een poging om in het geniep met haar te trouwen.

Het zijn de broer en de zus van Louise Turpin die de oude feiten aan het licht hebben gebracht. Zij verklaarden dat hun moeder Phyliss het koppel de toestemming had gegeven om met elkaar uit te gaan, ondanks het leeftijdsverschil van acht jaar en het feit dat haar echtgenoot niet akkoord ging met de relatie.

Foto: Photo News

“Mijn moeder had Louise toegestaan om in het geniep uit te gaan met David”, klinkt het. “Vooral omdat ze van hem hield en omdat hij afkomstig was van een christelijke familie.”

‘Ontvoering’

Maar omdat de vader van Louise niet achter hun relatie stond, ging David uiteindelijk iets drastischer te werk. Hij besliste zijn vriendin mee te grissen op school en met haar weg te vluchten. Zij liet hem begaan omdat hij haar had beloofd om haar alles te geven wat ze zich kon wensen, zo zegt haar zus.

David Turpin moest en zou met haar trouwen. Hij slaagde erin meer dan 1.600 kilometer te rijden - van Californië naar Texas - voor ze uiteindelijk werden tegengehouden door de politie.

Toen de hele ‘ontvoeringspoging’ aan het licht kwam, besliste de vader van Louise om toch zijn toestemming te geven voor het huwelijk. “Als dit het leven is dat je wilt, moet je dat maar doen”, zou hij volgens haar zus gezegd hebben. “Je bent volwassen nu. Je moet voor jezelf beginnen te zorgen. Maar ik hou van je en ik zal altijd je vader blijven.”

Foto: EPA-EFE

Gruwelijke details

Het verleden van het Californische koppel komt aan het licht nadat de politie hun dertien kinderen had aangetroffen in hun “duistere en ranzige” huis. De twee hadden hun kroost jarenlang gevangen gehouden, gefolterd en uitgehongerd.

Tijdens een persconferentie gaven de openbare aanklagers donderdag nieuwe gruwelijke details vrij. Volgens hen kochten de ouders eten voor zichzelf en mochten de kinderen er enkel naar kijken. Ze waren allemaal ernstig ondervoed. Een van de meerderjarige kinderen woog amper 40 kilogram. De meeste kinderen hebben ook ernstige cognitieve beperkingen en spieratrofie.

Ze mochten slechts één keer per jaar douchen en waren nog nooit naar de tandarts geweest. Hun laatste doktersbezoek dateerde van vier jaar geleden.

De kinderen werden weken en soms zelfs maanden aan een stuk vastgebonden. In geen geval werden ze losgemaakt, zelfs niet om naar het toilet te gaan. Ook werden ze vaak geslagen en gewurgd.

Foto: facebook

Gevangenisstraf

Hoewel ze dertien kinderen hebben, zijn David en Louise Turpin nu officieel aangeklaagd voor twaalfvoudige kindermishandeling en marteling. Hun jongste kind van twee jaar oud werd niet vastgebonden en heeft schijnbaar genoeg te eten gekregen.

Alle kinderen liggen momenteel in lokale ziekenhuizen. Volgens de autoriteiten zullen ze minstens een jaar moeten herstellen van hun verschrikkelijke beproeving.

Als de ouders schuldig worden bevonden, hangt hen beiden een gevangenisstraf van 94 jaar boven het hoofd. Zelf blijven ze intussen hun onschuld volhouden.