Politie laat twee tieners sterven uit vrees voor bloedvlekken in auto

In het noorden van India zijn twee tieners gestorven nadat politieagenten hadden geweigerd om hen naar het ziekenhuis te brengen, uit vrees dat de slachtoffers bloedvlekken zouden maken op de zetels in het politievoertuig. Dat melden lokale media zaterdag. “Er zijn drie mensen geschorst wegens een onderzoek naar het voorval”, zegt KS Emmanuel, de adjunct inspecteur-generaal van de politie in de staat Uttar Pradesh.

De twee jongens, die vermoedelijk 17 jaar oud waren, reden vrijdagavond in het district Saharanpur met hun motorfiets tegen een elektriciteitspaal. Ze kwamen in een diepe greppel terecht. Omwonenden snelden ter plaatse om hulp te bieden en ze haalden de politie erbij, maar volgens mediaberichten weigerden de agenten om de slachtoffers te helpen.

“We hebben gehoord dat het politievoertuig ter plaatse kwam en weigerde om de jongeren naar het ziekenhuis te brengen. Er is een onderzoek opgestart”, zegt hoofdinspecteur Prabal Pratap Singh. “Er kunnen disciplinaire acties komen op basis van het onderzoeksrapport”, aldus Singh. “Voorlopig zijn drie politiemensen geschorst.”

Uiteindelijk hebben omwonenden geprobeerd de jongeren met een gemotoriseerde riksja naar het ziekenhuis te brengen. Maar de twee overleden nog voordat ze daar aankwamen, meldt Hindustan Times.

Op videobeelden die van het incident gemaakt zijn, is te zien hoe een van de omwonenden met de agenten in discussie gaat en probeert om hen te overtuigen. “Waar zullen we hele nacht zitten als onze auto vuil wordt? “, antwoordt een van de agenten.

In India wordt al enige tijd gediscussieerd over een hervorming van de politie. De overbevraagde en slecht getrainde agenten worden regelmatig beschuldigd van onverschilligheid ten opzichte van slachtoffers.