België klopt Japan met 4-1 en gaat naar finale vierlandentoernooi van Tauranga

De Red Lions (FIH 3) hebben zaterdag in hun derde wedstrijd op het vriendschappelijke vierlandentoernooi in het Nieuw-Zeelandse Tauranga met 4-1 gewonnen van Japan (FIH 16). Dankzij die zege wacht zondag de finale tegen India (FIH 6). Donderdag speelden beide teams nog tegen elkaar en toen wonnen de Lions met 2-0. Ook de Red Panthers wonnen hun oefenduel. Chili werd in Santiago opzij gezet met 2-1.

De Belgische doelpunten tegen Japan kwamen van Alexander Hendrickx (2.), Tom Boon (18. en 26. pc) en Amaury Keusters (34.). Eerder op de middag had India gastland Nieuw-Zeeland (FIH 9) verslagen met 3-1. De Nieuw-Zeelanders hadden woensdag de openingswedstrijd tegen de Belgische mannen nog gewonnen met 4-5.

India, België en Nieuw-Zeeland beëindigen het toernooi zo alle drie met zes punten. Maar het gastland haalt de finale niet, door een lager aantal gescoorde doelpunten.

De Red Lions bereiden zich in Nieuw-Zeeland voor op 2018, dat in december afgesloten wordt met het WK in het Indische Bhubaneswar. Na de stage in Tauranga trekken de Belgische mannen naar Hamilton, waar van 24-28 januari opnieuw een vierlandentoernooi met dezelfde landen wordt afgewerkt.

Hockeyvrouwen winnen nipt

De Red Panthers bereiden zich momenteel voor op het internationale seizoen in de Chileense hoofstad Santiago. Daar wonnen de Belgische vrouwen (FIH 13) vrijdag hun eerste van in totaal acht vriendschappelijke wedstrijden, nipt met 2-1 van het gastland (FIH 15).

De vrouwen van coach Niels Thijssen spelen later zaterdag, om 23u30 Belgische tijd, opnieuw op tegen Chili. Vervolgens reizen ze door naar Buenos Aires, waar ze het zes maal opnemen tegen Argentinië (FIH 3).

De winterstage eindigt op 6 februari. De bondscoach koos voor deze stage 21 speelsters, waaronder drie speelsters onder 21 jaar, om zich voor te bereiden op het WK in Londen (21 juli-5 augustus).