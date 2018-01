Zo vaak moet je de gootsteen grondig reinigen (en het is vaker dan je denkt)

Het volstaat niet om de gootsteen af te spoelen met warm water en wat detergent om alles vervolgens droog te wrijven. Volgens de Amerikaanse microbiologe Lisa Yakas is er minstens één keer per week een veel grondigere aanpak nodig.

De gootsteen in de keuken is een van de meest vieze plaatsen in huis, zo zei Yakas in een interview met lifestyleblad Bon Appétit. De experte raadt aan om de bak minsten een keer in de week schoon te schrobben met een desinfecterend middel. Maar werkte je in de keuken met rauw vlees of spoelde je aardappelen af? Dan moet je sneller ingrijpen om te voorkomen dat potentieel gevaarlijke bacteriën groeien en zich verspreiden.

Hoe je het best te werk gaat ? Poetsen met heet water en zeep is nog steeds de beste manier om de gootsteen te doen sprankelen. Krab resterende stukjes eten eraf. Pas als het oppervlak helemaal glad is, heeft het zin om te gaan desinfecteren.

Gebruik vervolgens, tijdens het spoelen, een desinfecterende spray of doekje, azijn gemengd met water of een verdund bleekmiddel. Gooi één keer per maand sowieso een beetje verdund bleekmiddel in de afvoer om bacteriën op een afstand te houden en leidingen te ontstoppen.