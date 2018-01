Gevreesde politierechter spreekt zwaarste straf ooit uit: “7 jaar cel, 50 jaar rijverbod en 60.400 euro boete”

Politierechter Peter D'Hondt heeft vrijdag de zwaarste straf uit zijn carrière uitgesproken. Dat schrijft Het Nieuwsblad zaterdagochtend. Een monsterboete van 60.400 euro, 7 jaar cel en een halve eeuw rijverbod. De ‘prijs’ ging naar garagist Benjamin D. (41) uit Berlare, een onverbeterlijke wegpiraat. “Als het dag van de klant is in mijn rechtbank, mag hij die komen openen”, aldus D'Hondt.

Het strafregister van Benjamin D. (foto) was al vuistdik, en nu wordt het nog wat langer. De automecanicien en garagehouder zat vrijdag in de politierechtbank van Dendermonde al aan zijn 39ste veroordeling. Rijden tijdens een rijverbod, dronken sturen zonder ver­zekering, vluchtmisdrijf, gesjoemel met vervangwagens: de lijst is eindeloos. In juni vorig jaar maakte Benjamin D. het weer te bont. Eerst had hij zich een stuk in zijn kraag gedronken, daarna garageplaten op de BMW van zijn ex-vriendin geschroefd, om vervolgens met zijn doodsbang kind op de achterbank en met meer dan twee promille in het bloed zwalpend door Zele en Dendermonde te rijden. Toen de politie hem aan de kant had gezet en het huilende kind in veiligheid had gebracht, kwam D. amper nog bij van het lachen. Negen dagen later zou hij alweer stomdronken achter het stuur kruipen en vluchtmisdrijf plegen na een ongeval.

En dan zijn er nog de correctionele veroordelingen: opzettelijke slagen en verwondingen, het vervalsen van rijbewijzen en het terugdraaien van de kilometerstanden.

Voor politierechter Peter D'Hondt was het vrijdag welletjes. Het gevolg: een nieuwe monsterboete van 60.400 euro, zeven jaar celstraf en een halve eeuw rijverbod. Meteen de hoogste straf die D'Hondt ooit in zijn carrière uitsprak. “Ik heb deze man zeer veel kansen gegeven, maar zonder resultaat. Het is genoeg geweest.”

“Doodbraaf”

De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de garagist, maar eenvoudig wordt dat niet. Benjamin D. was zelf niet aanwezig, en had doelbewust wel zijn gsm-nummer doorgegeven aan zijn advocaat, maar niet het adres waar hij verblijft. “Mijn cliënt is eigenlijk doodbraaf, maar als hij gedronken heeft, kan je er weinig mee aanvangen”, zuchtte zijn raadsman Peter Callebaut. “Geldboetes en strenge straffen brengen niets op. Hij heeft hulp nodig en zou beter geïnterneerd worden.”