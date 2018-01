IN BEELD. In deze Oost-Vlaamse villa brengt Puigdemont zijn weekends en rustige dagen door

Sinds hij in oktober naar ons land vluchtte uit schrik om in Spanje ge­arresteerd te worden, is al veel gespeculeerd over de verblijfplaats van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont.

Nu is de Spaanse zender Telecinco erin geslaagd te achterhalen waar Puigdemont zijn tijd doorbrengt. De politicus nam zijn intrek in een villa in een residen­tiële wijk van Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas). De eigenares kent Puigdemont naar eigen zeggen “al jaren”. Aan Tele­cinco zei ze dat hij er niet ­elke nacht verblijft, maar wel in het weekend en soms tijdens de week. Ook zei ze dat hij vaak bezoek krijgt van zijn vrouw en dochters, zij het wel in Brussel.

De villa staat overigens te koop, voor 895.000 euro. Puigde­mont zou huur betalen.

Foto: engel völkers

