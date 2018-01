Elf doden en 44 gewonden bij ongeval met toeristenbus in centrum van Turkije

Bij een busongeluk in de provincie Eskisehir, in het centrum van Turkije, zijn elf doden gevallen en 44 mensen gewond geraakt. Dat meldt het nieuwsagentschap Anadolu.

De slachtoffers zijn toeristen die vanuit Ankara op weg waren naar Bursa, in het noordwesten van het land. De bestuurder van hun bus had zaterdagochtend de controle over het voertuig verloren. De bus botste tegen bomen die aan de kant van de weg stonden opgesteld.

De bestuurder van de bus en de begeleider werden opgepakt, zo meldt Anadolu nog.