Eind dit jaar wordt ‘zonnedelen’ mogelijk: investeren in zonnepanelen op andere daken

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wil eind dit jaar in heel Vlaanderen ‘zonnedelen’ mogelijk maken. Particulieren zullen mee kunnen investeren in zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld bedrijven of verenigingen en dat onmiddellijk verrekend zien op hun eigen energiefactuur.

Volgende maand zullen distributienetbeheerders Eandis en Infrax een oproep lanceren naar de energieleveranciers om mee in het project te stappen. Eandis en Infrax beheren immers de energiedata en vormen zo de link tussen het zonneproject en de leverancier van diegene die mee investeert. Netbeheerders en leveranciers zullen samen de nieuwe datadienst uittesten en op punt zetten.

‘Zonnedelen is de volgende en logische stap om ervoor te zorgen dat er nog meer zonnepanelen en vooral ook grotere PV-installaties bijkomen. Er staat in Vlaanderen heel veel geld op spaarboekjes dat amper iets opbrengt. Wie mee investeert in een zonnepark zal onmiddellijk resultaat zien op zijn of haar eigen energiefactuur’, zegt Tommelein.