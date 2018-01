Organisator Winterland reageert op geruchten: “Zijn dupe van bitsige strijd in kermiswereld”

Hasselt -

Maurice Schoenmaeckers, organisator van Winterland en zijn financieel adviseur D’Artagnan Thewissen denken te weten hoe het komt dat Winterland Hasselt iedere keer opnieuw in het oog van de storm terecht komt. “Er is rancune naar de figuur van Carlo Gysens toe, maar ook naar ons evenement. Er is in de Nederlandse kermiswereld een bitsige strijd bezig die zowel in de rechtbank als in de media wordt uitgevochten.”