Eigenaar moet ingestort teutenhuis herstellen

Nadat eind vorig jaar in het Ekselse centrum het teutenhuis Linmans was ingestort,heeft de inspectie Onroerend Erfgoed nu de herstellingswerken opgelijst die de eigenaar dringend moet uitvoeren. Ondertussen krijgt erfgoedschepen Raf Truyens (CD&V) heel wat kritiek op zijn eerdere uitlating dat zonder bescherming de verloedering niet zolang had aangesleept. Noord-Limburgse heemkringen zeggen in een open brief dat ze verontwaardigd zijn.