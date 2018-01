HasseltDe man die zijn vrouw verleidde met verhalen en het publiek omver speelde met zijn mondige personages, krijgt vandaag niet meer gezegd dan korte zinnen. Michel Van Dousselaere (69), de Hasseltse acteur die al lang in Nederland woont en onder meer bekend is van ‘Aspe’, verliest zijn taal aan de hersenaandoening progressieve afasie. Hoe hij zich vandaag probeert uit te drukken, toont hij nu in een film van zijn vrouw Irma Wijsman (55). Daarin houden ze ook gesprekken over euthanasie, maar evengoed over wie later wel of niet zijn billen mag afvegen.