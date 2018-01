Afghaanse gemeenschap neemt afscheid van Maasmechelaar die overleed bij explosie in Antwerpen

Maasmechelen -

In de El Fath en Nassr-moskee in Hoboken namen vrienden en kennissen gisteren afscheid van de 26-jarige Maasmechelaar Sahil Noor Ahmed, het tweede dodelijke slachtoffer van de ramp op de Paardenmarkt. “Hij vluchtte uit Afghanistan, op zoek naar een beter leven ver weg van terreur. En dan sterft hij hier in een ontploffing.”