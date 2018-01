“We weten wat er moet gebeuren, nu is het wachten op een regering die onpopulaire maatregelen durft nemen”

Net zoals onze ruimtelijke ordening is ons belastingsysteem één grote verkaveling vol koterijen en vluchtwegen waar de logica ver zoek is. Dat uw belastingbrief bijna 900 vakjes telt terwijl de helft van uw landgenoten minder dan tien codes moet invullen, toont dit aan. Hoewel ze al 19 jaar onafgebroken in de federale regering zit, heeft Open Vld recent op haar Vrijheidscongres gepleit voor een belastingrevolutie, met de sociale vlaktaks als vlaggenschip: tot een maandinkomen van 1.115 euro moet je geen belastingen betalen, op het bedrag daarboven wordt één tarief van 30 procent geheven op alle inkomsten uit arbeid en roerend vermogen.