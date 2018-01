Chaos op de Australian Open: de kansen van Elise Mertens stijgen met de minuut

Op de Australian Open sneuvelden al heel wat toppers bij de vrouwen. In de 1/8 finales zal geen enkele Grandslam-laureate van 2017 nog aantreden. Zo sneuvelden Jelena Ostapenko (WTA 7), Gabrine Muguruza (WTA 3) en Sloane Stephens (WTA 13) al in de openingsweek. Zij wonnen vorig jaar allemaal een Grandslam-toernooi. Serena Williams (WTA 22), die in september nog beviel van een dochtertje, is er niet bij in Melbourne om haar titel te verdedigen.

Ostapenko won vorig jaar Roland Garros. De Letse strandde nu in de derde ronde van de Australian Open. Tegen de Estse Anett Kontaveit verloor ze in drie sets. Sloane Stephens, winnares van de US Open, moest al in de eerste ronde de duimen leggen voor de Chinese Zhang Shuai. Ook zij verloor in drie sets. Gabrine Muguruza was vorig jaar de beste op Wimbledon. Nu verloor de Spaanse in de tweede ronde in Melbourne van de Thaise speelster Su-wei Hseih in twee sets.

De enige overgebleven vrouwen die al een Grandslam op hun palmares hebben staan, zijn Maria Sharapova en Angelique Kerber. Zij nemen het morgen in de derde ronde tegen elkaar op.

De weg voor onze landgenote Elise Mertens lijkt dus open te liggen. Ze won in de derde ronde van Alizé Cornet in twee sets. In haar 1/8ste finale neemt ze het op tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 81), een haalbare kaart. In de kwartfinale kan ze uitkomen tegen Svitolina, het vierde reekshoofd, of Allertova.