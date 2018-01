Binnenkijken in het nieuwe Spaanse penthouse van Dana Winner met prijskaartje van 424.000 euro

Hasselt -

Heel wat Belgen kopen een tweede verblijf in Spanje. Aan de Costa Blanca gaan wel tien appartementen per dag naar Belgische eigenaren. Een hippe plek is La Colinas, een domein van 330 ha, omgeven door natuurgebied, waar niet alleen voetballer Arjen Robben, de zus van Giorgio Armani, Christophe Rochus en Anne De Baetzelier een villa hebben. Dana Winner heeft er onlangs een penthouse gekocht.