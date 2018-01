Kunstschaatser Jorik Hendrickx stelt teleur met tiende plaats op EK in Moskou

Jorik Hendrickx is op een ontgoochelende tiende plaats geëindigd op het EK kunstschaatsen in de Russische hoofdstad Moskou, drie weken voor het begin van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari). Hij kwam in de vrije kür twee keer ten val en was zichtbaar ontgoocheld.

De 25-jarige Hendrickx mocht met een vijfde plaats in de stand aan de vrije kür beginnen. Op ‘Concerto de Aranjuez’ van Joaquin Rodrigo leverde de Arendonkenaar een minder goede prestatie af. Hij kreeg na twee valpartijen 139.61 punten. Daarmee bleef hij ruim onder zijn persoonlijk record (167.91) dat hij eind september neerzette. Met zijn totaalscore van 218.17 punten kwam Hendrickx niet in de buurt van de 253.06 die hij vorig jaar op de Nebelhorn Trophy liet noteren.

“De enige die ik heb teleurgesteld, is mezelf! Kunnen we concluderen dat dit niet mijn toernooi was? Dit is ook sport. Ik moet me voor niets schamen, want ik heb echt hard gewerkt om klaar te zijn!”, tweette Hendrickx na afloop.

De Spanjaard Javier Fernandez was na de korte ook de beste in de vrije kür (191.73) en veroverde zo voor de zesde keer op een rij de Europese titel. Met zijn totaalscore van 295.55 punten liet hij de Russen Dmitri Aliev (274.06) en Mikhail Kolyada (258.90) achter zich. Enkel de Oostenrijker Karl Schäfer, die acht opeenvolgende Europese titels pakte tussen 1929 en 1936, zette een langere reeks neer dan Fernandez.

Vorig jaar werd Hendrickx vierde in het Tsjechische Ostrava, zijn beste resultaat ooit op een Europees kampioenschap. In 2012, 2014 en 2016 beëindigde hij het EK op de negende plaats, in 2011 werd hij 16e, in 2010 20e.

De jonger zus van Jorik, Loena, plaatste zich donderdag met een achtste plaats in de korte kür voor het vrije programma, dat zaterdag plaatsvindt.