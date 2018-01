F-16-piloten moeten dag afkicken na missie tegen IS

Peer - Vlak na hun recente missie tegen IS hebben vier teams van F-16-piloten en de twee redcardholder-teams een dag decompressie gehad. Dat is een overgangsdag, begeleid door psychologen, tussen oorlogsrealiteit en dagelijks leven. “De betrokken militairen evalueren het zogeheten ‘adaptatiesas’ als positief”, zegt parlementslid Karolien Grosemans (N-VA) na haar vraag aan defensieminister Vandeput.

Wie spontaan denkt aan fuivende piloten in een luxeresort moeten we ontgoochelen. De realiteit was nuchter. “Ze verbleven in een hotel in Amman, waar ook onze C-130-mensen doorgaans logeren” ...