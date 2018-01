Voor het eerst in meer dan 100 jaar is er een wolf in het land. De komst van wolvin Naya naar Limburg kon ‘De Ideale Wereld’ natuurlijk niet negeren. En omdat het toch zo moeilijk is om in kaart te brengen waar Naya allemaal uithangt, stuurden ze ‘ervaren inkaartbrenger’ Luc Haekens naar Limburg om samen met roodkapje en een grootmoeder de wolf op te sporen.