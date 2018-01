Fractieleider N-VA geschrapt uit bevolkingsregister van Lanaken: domiciliefraude of heksenjacht?

Lanaken -

De kans is reëel dat de fractieleider van N-VA Lanaken Piet van Berkel opnieuw ambtshalve wordt geschorst en bijgevolg zijn zitje in de gemeenteraad kwijtraakt omdat hij domiciliefraude zou plegen. Zijn partijgenoten maken gewag van een heksenjacht die de Rekemse huisarts niet enkel als politicus, maar ook als mens schade toebrengt. Anderzijds besluit een nieuw politierapport dat Van Berkel niet permanent in Lanaken woont. Bijgevolg is hij uit het bevolkingsregister geschrapt.