De patser in Matteo Simoni: “Ik ben liever een beruchte dan bekende Vlaming"

Genk -

Matteo Simoni en 2018: dat gaat vuurwerk geven. Met als knallende start zijn hoofdrol in ‘Patser’, de bioscoophit in spe van Adil & Bilal. En een hoofdrol in de VTM-serie ‘De Bende van Jan de Lichte’. Zijn voorlopig nog geheime internationale filmdebuut. Een plek in het clubje van European Shooting Stars. Een filmagente in Los Angeles. En vooral: ambitie. “Maar ik geloof ook in het lot: wat moet zijn, zal gebeuren”, zegt Matteo.