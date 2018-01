Kim Kardashian en Kanye West geven ook derde kind opvallende naam

Ze hadden al twee kinderen, North West (4) en Saint West (2). het lag dus voor de hand dat rapper Kanye West en realityster Kim Kardashian ook hun derde kind een opmerkelijke naam zou geven. Het is Chicago West geworden, schrijft Kim Kardashian op haar website.

Het geboortekaartje van hun derde baby vermeldt niet alleen het gewicht (3.4 kilo) en het moment waarop ze geboren is (15 januari om 12u47), maar vooral de naam van het meisje, waar al druk over gespeculeerd werd. Er werd gegrapt dat het ‘South’ of ‘East’ zou worden, maar ook ‘Donda’, naar de overleden moeder van Kanye West, was een kanshebber. Het werd uiteindelijk Chicago, de thuisstad van haar vader. Op Twitter liet Kardashian weten dat de koosnaam van het meisje ‘Chi’ zou worden.

Dat hun eerste dochter ‘North’ heet, is overigens te wijten aan een grapje dat Kim ooit maakte in een talkshow.. De pers bleef de naam bovenhalen toen producer Pharrell Williams op bezoek kwam: “Jullie gaan haar North noemen? Dat is de beste naam”, liet hij weten. Toen ook Anna Wintour, hoofdredactrice van Vogue, vond dat de naam geniaal was, hebben ze haar toch North genoemd, vertelde Kim Kardashian deze week in een interview met het magazine GQ.